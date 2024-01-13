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В Россию из Азербайджана ввезена очередная крупная партия яиц

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В Россию из Азербайджана ввезена очередная крупная партия яиц

В Россию из Азербайджана импортирована очередная партия яиц из более чем 300 тысяч штук, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.«

"Тринадцатого января через пункт пропуска "Яраг Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", – сказано в комментарии федеральной службы.

Всего Баку поставил Москве уже 1,8 миллиона яиц, добавили в ведомстве.

Первую партию яиц из Азербайджана доставили 19 декабря, в ней было 36 тонн яиц — 612 тысяч штук. Во второй партии было 306 тысяч яиц на 18 тонн.

Радио Sputnik сообщало, что в ДНР в ходе проверки цен на яйца выявлены признаки картельного сговора.

Взято отсюда.

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