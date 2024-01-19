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В Ростовской области арестовали мигранта, ударившего ребенка телефоном

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В Ростовской области арестовали мигранта, ударившего ребенка телефоном

Статуя Фемиды. Архивное фото

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу Агамурата Джумаева, который в состоянии алкогольного опьянения ударил телефоном по голове несовершеннолетнего жителя Аксайского района в ходе конфликта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 1 января 2024 года в поселке Красный в Аксайском районе Ростовской области возник конфликт между местными жителями и мигрантом. В ходе конфликта иностранный гражданин 1986 года рождения нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

“Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения… в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Агамурата Гурбоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, по 3 марта 2024 включительно”, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Уточняется, что Джумаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал выяснять отношения с неким Будаевым. В ходе ссоры Джумаев, “действуя умышленно и целенаправленно”, ударил мобильным телефоном, который он использовал в качестве оружия, несовершеннолетнего местного жителя по голове. В результате последний получил телесные повреждения в виде “кровоподтека с травматическим отеком мягких тканей в лобной области”. Отмечается, что удар не причинил вреда здоровью потерпевшего.

Теперь арестованному иностранному гражданину грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.

горняк
Взято отсюда
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