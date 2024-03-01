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В Ростовской области будут судить мужчину за похищение людей 18 лет назад

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В Ростовской области будут судить мужчину за похищение людей 18 лет назад

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото

Мужчина в Ростовской области предстанет перед судом за похищение двух свидетелей по уголовному делу и принуждение их к даче ложных показаний, совершенные в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону в телеграм-канале.

“В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за похищение людей и принуждение их к даче ложных показаний”, – говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2005 году обвиняемый вместе с тремя сообщниками похитил двух свидетелей по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении его родственников за торговлю наркотиками. Мужчина с подельниками вывез двух свидетелей на территорию одного из фермерских хозяйств, и в течение трех недель удерживал их в хозпостройке, расположенной на ферме.

Удерживая потерпевших против их воли, обвиняемый применял к ним насилие, угрожал убийством и шантажировал, принуждая их изменить ранее данные показания. Но через несколько дней похищенным мужчинам удалось сбежать и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Фигуранта тогда задержать не удалось, он скрылся и был объявлен в розыск, однако в июле 2023 года его местонахождение было установлено, и он был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему инкриминируют похищение человека (статья 126 УК РФ), покушение на похищение человека и принуждение к даче показаний (статья 302 УК РФ).

горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм

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