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В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

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В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

Сотрудник МЧС России. Архивное фото

Два ребенка провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по региону.

“Сегодня в селе Авило-Успенка под лёд провалились двое малолетних детей, девочка и мальчик. Очевидцы достали девочку из воды, однако спасти ее не удалось. Поиски второго ребенка продолжаются”, – говорится в сообщении.

По информации СУСК по Ростовской области, оба ребенка – шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра – погибли. “Их тела обнаружены с признаками утопления в воде”, – сказано в сообщении. Организована проверка.

Отмечается, что в Ростовской области только в Верхнедонском районе уже закрепился лед толщиной десять сантиметров. Во всех остальных районах области реки и озера только начинают сковываться льдом: около берега толщина покрова достигает всего пять-шесть сантиметров, а в середине — не более трех. Такая толщина ледяной корки человека не выдержит, выходить на рыбалку или кататься на коньках еще слишком рано.

горняк
Взято отсюда
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