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В Ростовской области отразили вторую за ночь атаку беспилотников

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В Ростовской области отразили вторую за ночь атаку беспилотников

Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото

Силы ПВО отразили еще одну атаку над Ростовской областью, уничтожены несколько БПЛА на подлете к Морозовску, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

“Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску”, – написал он.

Ранее система ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге. Как уточнил позднее голубев, предварительно, погибших нет. Ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в ликвидации последствий. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.

Кроме того, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском. Его обломки упали на крышу поликлиники, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал расположенной рядом реанимации.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

горняк
Взято отсюда
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