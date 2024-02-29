В Ростовской области в квартире нашли тела двух мужчин

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин, обнаруженных в одной из квартир в городе Зверево Ростовской области, по предварительным данным являющихся отцом и сыном, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону в телеграм-канале.

В соцсетях появилась информация о том, что в одной из квартир в городе Зверево в Ростовской области были обнаружены тела двух мужчин, отца и сына․ Якобы сын скончался несколько месяцев назад, но родители не стали его хоронить на кладбище, а соорудили склеп из гипсокартона и цемента. Позже, в конце января, умер и глава семейства, но мать также не стала его хоронить, а все время спала с разлагающимся телом мужа в одной кровати.

В СУСК РФ по Ростовской области подтвердили, что в одной из квартир города Зверево найдены тела двух мужчин с “выраженными гнилостными изменениями”. «”По предварительным данным, погибшими являются хозяин квартиры и его сын <…> Затребована характеризующая семью информация, в том числе из учреждений, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь”, – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка СК РФ.

Также сообщается, что для проверки “следственным путем всех обстоятельств произошедшего” возбуждено уголовное дело, назначено проведение медицинских, молекулярно-генетических судебных экспертиз.

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