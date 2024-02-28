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В Ростовской области загорелось административное здание

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В Ростовской области загорелось административное здание

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото

Административное здание загорелось на 1000 квадратных метрах в Ростовской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

“В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. В поселке Дмитриадовка горит административное здание. Огонь охватил 1000 квадратных метров строения”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 43 человека и 13 единиц техники.

горняк
Взято отсюда
Источник

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