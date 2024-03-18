В Салехарде запустили спецавтобус к юбилею воссоединения Крыма с Россией

В Салехарде в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией запустили необычный автобус, в котором северяне смогут узнать много интересного о полуострове, сообщила администрация окружной столицы.

Для пассажиров спецавтобуса с 11 до 14 часов выступали творческие коллективы, городской хор ветеранов и юные чтецы. В салоне автобуса можно было увидеть выставку фотографий полуострова, а в конце путешествия получить почтовую открытку советского образца с достопримечательностями Крыма, отмечает ИА “Север-Пресс”.

Радио Sputnik сообщало, что в Мелитополе прошел автопробег по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.

Взято отсюда.