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В Самаре дан старт “полезной” программе ВФМ “Действуй!”

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В Самаре дан старт "полезной" программе ВФМ "Действуй!"

В Самаре начался региональный этап Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) “Действуй!”, сообщает “Волга Ньюс”.

В рамках мероприятия будут задействованы около 20 площадок, на которых будут организованы мастер-классы, лекции и другие образовательно-культурные активности, ориентированные на проживающую в регионе молодежь, также опытом поделятся волонтеры ВФМ, говорится в статье.

Цель фестиваля – трансляция во всех регионах страны миссии ВМФ-2024 по укреплению образа России как открытого государства.

Радио Sputnik сообщало, что в школах Подмосковья стартовала акция “Неделя добрых дел”.

Взято отсюда.

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