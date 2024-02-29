“Оркестр непокоренных” из Донецка исполнит в Самаре “Ленинградскую” симфонию Дмитрия Шестаковича, сообщает “Волга Ньюс”.

Концертная программа “Симфония №7 “Ленинградская””, посвященную 82-й годовщине ее исполнения, будет представлена во вторник, 5 марта, в Самарском театре оперы и балета, говорится в сообщении.

Музыкальное произведение исполнит “Оркестр непокоренных” из Донецкой академической филармонии под управлением Михаила Илющенко и при участии академического оркестра Самарской и Тольяттинской филармонии, пишет “Царьград”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Петербурге поставили балет в честь симфонии №7.

Взято отсюда.