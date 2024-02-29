реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Самаре “Оркестр непокоренных” исполнит “Ленинградскую” симфонию

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Самаре "Оркестр непокоренных" исполнит "Ленинградскую" симфонию

“Оркестр непокоренных” из Донецка исполнит в Самаре “Ленинградскую” симфонию Дмитрия Шестаковича, сообщает “Волга Ньюс”.

Концертная программа “Симфония №7 “Ленинградская””, посвященную 82-й годовщине ее исполнения, будет представлена во вторник, 5 марта, в Самарском театре оперы и балета, говорится в сообщении.

Музыкальное произведение исполнит “Оркестр непокоренных” из Донецкой академической филармонии под управлением Михаила Илющенко и при участии академического оркестра Самарской и Тольяттинской филармонии, пишет “Царьград”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Петербурге поставили балет в честь симфонии №7.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Известный актер Игорь Капатов, который озвучивал персонажа Мишутки в популярном детском…

Узнать больше
Bloomberg: оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее

Bloomberg: оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее

Оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее после сдачи…

Узнать больше
Итогового заявления глав минфинов и ЦБ стран G20 не будет из-за Украины

Итогового заявления глав минфинов и ЦБ стран G20 не будет из-за Украины

Главы министерств финансов и регуляторов стран «Большой двадцатки» (G20) не…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp