В Самаре презентовали форму участников Всемирного фестиваля молодежи

Образовательный центр “Сириус” в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае

Участники и волонтеры Всемирного фестиваля молодежи из Самарской области выступят в форме, которая визуально отражает особенности региона, пишет “Волга Ньюс”.

Форма волонтеров, презентация которой прошла в четверг в Самаре, состоит из утепленного жилета, худи и шоппера.

В свою очередь участники фестиваля – представители Самарской области – будут носить специальные футболки или рубашки и так же получат особые практичные сумки.«”При разработке формы для участников и волонтеров мы опирались на основные особенности, характеризующие наш регион, – волжская культура, география, архитектура”, – заявил министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус”.

Самарскую область на мероприятии представят 180 участников и 90 волонтеров.

Радио Sputnik также сообщало, сколько тысяч человек примут участие во Всемирном фестивале молодежи.

Взято отсюда.