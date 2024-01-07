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В Самаре задержали участника драки между подростками и мигрантами

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В Самаре задержали участника драки между подростками и мигрантами

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото

Один из участников драк между подростками и мигрантами, которые произошли с 15 по 17 октября в Самаре, был задержан в самарском аэропорту Курумоч при попытке улететь за границу, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области на своей странице во “ВКонтакте”.

“Один из участников драки в ночь с 5 на 6 января 2024 года попытался вылететь из города Самары за пределы территории Российской Федерации, но благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям был задержан сотрудниками ФСБ во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в международном аэропорту “Курумоч” при попытке пересечения границы”, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас СК допросил задержанного, в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам причинены телесные повреждения.

Следователи СК объединили в одно производство несколько уголовных дел по статьям 116 УК РФ (побои), 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), 213 УК РФ (хулиганство) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее уголовное дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор. Самарский районный суд Самары заключил под стражу пять человек, среди которых двое несовершеннолетних.

горняк
Взято отсюда
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