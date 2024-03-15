В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки

Автомобиль полиции. Архивное фото

Уголовное дело возбудили в Самаре по факту смерти девушки после ужина в одном из ресторанов города, где она съела роллы.

“Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 У РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в начале марта 2024 года местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось”, – говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Самарской области.

В прикрепленном к посту видео представитель ведомства уточняет, что “молодая девушка в вечернее время почувствовала себя плохо”

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о случае, о котором в пятницу сообщили несколько Telegram-каналов. По их данным, в начале марта девушка со знакомым поужинала в ресторане в центре Самары, они заказали роллы. После ужина на прогулке девушке стало плохо, она начала задыхаться. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась от остановки сердца. Позже стало известно, что у девушки могла быть аллергия на рыбу.

Горняк22

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