реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Самарской области готовятся к автогонкам на Куйбышевском водохранилище

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Самарской области готовятся к автогонкам на Куйбышевском водохранилище

В Самарской области готовятся к проведению первого фестиваля “Жигулевская миля-2024”, который планируется провести с 7 по 11 февраля, пишет “Волга Ньюс”.

Как отметил в понедельник на совещании у губернатора Дмитрия Азарова врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, оттепели на период проведения соревнований не ожидается.«

"Мониторинг проводится ежедневно Приволжским УГМС и нашим управлением. Текущая толщина льда позволяет безопасно провести мероприятие. Оттепели не прогнозируются", – рассказал Степанов.

Гонки будут проходить на трех трассах. Длина главной дистанции равна длине конвейера “АвтоВАЗа” – 1 433 метра – “Жигулевская миля”.

Дистанция второго трека соответствует глубине озера Байкал – 1 642 метра –”Байкальская миля”.

Еще на одной трассе, в форме овала, будут проходить гонки двух транспортных средств в формате преследования. Для участия в фестивале уже зарегистрировано 115 команд из 20 регионов РФ, а также из Белоруссии.

“Жигулевская миля-2024” впервые проводится по аналогии с “Байкальской милей”, которая собирает гонщиков из разных стран на льду Байкала.

Радио Sputnik также сообщало, что трассу “Формулы-1” в Сочи открыли для всех желающих.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Бесплатные занятия по кинопроизводству пройдут в рамках выставки “Россия”

16.01.2024

 Новости

Собянин рассказал о внедрении роботов в учебные заведения Москвы

16.01.2024

 Новости

В Лабытнанги сова “выселила” воробьев из кормушки

16.01.2024

 Новости

В подмосковном Пушкине прооперировали юношу с “жабрами”

16.01.2024

 Новости

В Иркутской области зафиксировано землетрясение

16.01.2024

 Новости

На Кубани активизировались мошенники, навязывающие “лекарства” пенсионерам

16.01.2024

 Новости

В партии “Яблоко” раскрыли цель поездки Явлинского в ФРГ

16.01.2024

 Новости

В Мариуполе экстремисты финансировали ВСУ, сообщили в ФСБ по ДНР

16.01.2024

 Новости

В Лабытнанги начнут освобождать дворы от “автохлама”, пишут СМИ

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске