В Самарской области готовятся к автогонкам на Куйбышевском водохранилище

В Самарской области готовятся к проведению первого фестиваля “Жигулевская миля-2024”, который планируется провести с 7 по 11 февраля, пишет “Волга Ньюс”.

Как отметил в понедельник на совещании у губернатора Дмитрия Азарова врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, оттепели на период проведения соревнований не ожидается.«

"Мониторинг проводится ежедневно Приволжским УГМС и нашим управлением. Текущая толщина льда позволяет безопасно провести мероприятие. Оттепели не прогнозируются", – рассказал Степанов.

Гонки будут проходить на трех трассах. Длина главной дистанции равна длине конвейера “АвтоВАЗа” – 1 433 метра – “Жигулевская миля”.

Дистанция второго трека соответствует глубине озера Байкал – 1 642 метра –”Байкальская миля”.

Еще на одной трассе, в форме овала, будут проходить гонки двух транспортных средств в формате преследования. Для участия в фестивале уже зарегистрировано 115 команд из 20 регионов РФ, а также из Белоруссии.

“Жигулевская миля-2024” впервые проводится по аналогии с “Байкальской милей”, которая собирает гонщиков из разных стран на льду Байкала.

Радио Sputnik также сообщало, что трассу “Формулы-1” в Сочи открыли для всех желающих.

Взято отсюда.