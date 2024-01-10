В Самарской области мусоровоз лишил газа десятки домов

В Серноводске в Сергиевском районе Самарской области мусоровоз наехал на газопровод и оставил десятки домов без газа, сообщили в главке МЧС России по региону.

Инцидент произошел накануне днем на улице Революции, говорится в сообщении. На время ремонтных работ без газа остались потребители четырех многоквартирных жилых домов. К вечеру газоснабжение потребителей было восстановлено, пишет “”Волга Ньюс”.

Радио Sputnik также сообщало, что большая часть домов в подмосковном Климовске снова отапливается после аварии.

Взято отсюда.