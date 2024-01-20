В Самарской области предложили учредить новую награду

В Самарской области предложили учредить Почетный знак Самарской губернской думы “Земское признание” I и II степеней, пишет “Волга Ньюс”.

Проект внесен на рассмотрение Советом Самарской губернской думы 18 января.

Наградой предлагается отмечать за достижения в области науки, спорта, культуры, здравоохранения, говорится в сообщении.

Знак I степени будет относиться к государственным наградам Самарской области, а II степени – к наградам высших органов государственной власти Самарской области.

Радио Sputnik также сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в России нового почетного звания.

Взято отсюда.