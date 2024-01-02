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В Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали

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В Самарской области в ДТП погиб человек, трое пострадали

Автомобиль полиции. Архивное фото

Автомобиль Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с Nissan на федеральной дороге М-5 Урал в Самарской области, в результате аварии погиб один человек, еще трое, включая подростка, пострадали, сообщили в региональном ГУМВД.

По предварительным данным ГИБДД, в 21.10 мск водитель автомобиля Kia Rio ехал по федеральной дороге М-5 Урал, на 1150 километре в Исаклинском районе он не справился с управлением и столкнулся с машиной Nissan.

“На месте ДТП скончался водитель Kia Rio, водитель и два пассажира Nissan, один из которых 14-летний, получили телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего”, – говорится в сообщении ведомства.

Горняк22
Взято отсюда
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