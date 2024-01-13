В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Место ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе “Урал” в Самарской области. 7 января 2024

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и большегрузом в Самарской области, в результате которого погиб один из водителей, девять пассажиров получили травмы различной тяжести, сообщило региональное СУСК РФ в своем Telegram-канале.

Ранее в областной прокуратуре сообщили, что ДТП с автобусом MAN и грузовиком Volvo произошло в воскресенье примерно в 9.00 мск 7 января на 1169-м километре федеральной автодороги М-5 “Урал” в районе населенного пункта Старое Ермаково. В региональном ГУ МВД уточнили, что автобус при повороте налево на остановку у кафе “Старый замок” не уступил дорогу большегрузу и столкнулся с ним. Изначально в ведомстве сообщали о трех пострадавших – обоих водителях и пассажирке автобуса. «”В результате ДТП водитель автобуса погиб, 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом “в”, части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)”, – говорится в сообщении регионального СУСК РФ.

Сейчас по уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства аварии и ее причин.

горняк

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