В Самарской области задержан нетрезвый мужчина с более чем 1,5 кг марихуаны

У 49-летнего жителя Исаклинского района Самарской области нашли в доме более чем полтора килограмма марихуаны, сообщает региональное ГУ МВД.«

"На террасе дома под кроватью сотрудники полиции обнаружили и изъяли части высушенных растений коричнево-зеленого цвета с характерным запахом. Как пояснил ранее не судимый хозяин дома, это дикорастущая конопля, которую он нарвал летом в поле, высушил и хранил для собственного употребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется оперуполномоченными", – говорится в сообщении.

В момент задержания хозяин дома был нетрезв, пишет “Волга Ньюс”.

В итоге сельчанина оштрафовали за употребление наркотиков и открыли в отношении него уголовное дело.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве с наркотиками задержали “победителя телешоу “Танцы””.

Взято отсюда.