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В Самару доставят ковчег с мощами Петра и Февронии Муромских

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В Самару доставят ковчег с мощами Петра и Февронии Муромских

Ковчег с мощами Петра и Февронии Муромских будет находиться в Самаре с 10 по 17 марта в храме Софии Премудрости Божией, сообщили в Самарской митрополии.«”Пройдя через нелегкие испытания, семья Петра и Февронии стала образцом благочестивого супружества. Прожив всю жизнь в преданности и верности друг другу, Петр и Феврония умерли в один день 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашество”, – приводит сообщение митрополии “Волга Ньюс”.

Святым Петру и Февронии молятся о крепком супружеском союзе, любви и взаимопонимании с супругом, о воспитании детей, здоровье и благополучии близких, решении семейных проблем, добавляется в сообщении.

Радио Sputnik также сообщало, что в Подмосковье была доставлена частица огня “семейного очага”.

Взято отсюда.

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