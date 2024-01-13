В Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ

В Санкт-Петербурге в складском комплексе произошел пожар, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, склад расположен по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153.

Как уточняет РЕН ТВ, в этом здании находится склад Wildberries. Телеканал также опубликовал видео с места происшествия.

Возгоранию присвоен повышенный второй ранг сложности, в его тушении участвуют 83 спасателя, задействовано 20 единиц техники.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Накануне радио Sputnik сообщило подробности пожара на складе возле комплекса “Москва-Сити”.

Взято отсюда.