В Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
В Санкт-Петербурге в складском комплексе произошел пожар, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, склад расположен по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153.
Как уточняет РЕН ТВ, в этом здании находится склад Wildberries. Телеканал также опубликовал видео с места происшествия.
Возгоранию присвоен повышенный второй ранг сложности, в его тушении участвуют 83 спасателя, задействовано 20 единиц техники.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Накануне радио Sputnik сообщило подробности пожара на складе возле комплекса “Москва-Сити”.
Взято отсюда.