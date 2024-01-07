В Саратове пьяный водитель напал с ножом на полицейских

Полицейский автомобиль . Архивное фото

Пьяный водитель в Саратове напал с ножом на полицейских, остановивших его авто, правоохранителям пришлось стрелять в нападавшего, он госпитализирован, сообщают областное управление следствия и главк МВД.

По данным регионального управления СК РФ в Telegram-канале, сотрудники полиции в ночь на воскресенье остановили 45-летнего пьяного мужчину и составили на него протокол об административном правонарушении. Следователи установили, что подозреваемый, не согласившись с этим, высказал угрозу убийством и замахнулся ножом сначала на одного сотрудника полиции, а затем на второго. «”В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”, – говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Областной главк МВД в Telegram-канале уточняет, что сотрудники Госавтоинспекции на улице Тульской остановили автомобиль Skoda под управлением 45-летнего саратовца с внешними признаками алкогольного опьянения. «”В ходе оформления административного материала внезапно мужчина начал вести себя неадекватно, выхватил нож и набросился на инспекторов. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий злоумышленник не реагировал, в том числе предпринял попытку нанести удар ножом одному из правоохранителей. В связи с чем сотрудниками были произведены несколько выстрелов из табельного оружия – вверх и в сторону нападавшего. Получившему ранение гражданину была оказана первоначальная помощь. Он госпитализирован в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.

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