В Саратове потушили пожар в пятиэтажном доме

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Пожар в пятиэтажном доме в центре Саратова, где пострадали 3 человека, потушили на площади 800 “квадратов” – ГУМЧС
горняк
Взято отсюда
Источник
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Пожар в пятиэтажном доме в центре Саратова, где пострадали 3 человека, потушили на площади 800 “квадратов” – ГУМЧС
горняк
Взято отсюда
Источник
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