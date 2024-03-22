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В Саратове потушили пожар в пятиэтажном доме

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В Саратове потушили пожар в пятиэтажном доме

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото

Пожар в пятиэтажном доме в центре Саратова, где пострадали 3 человека, потушили на площади 800 “квадратов” – ГУМЧС

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Взято отсюда
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