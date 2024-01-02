В Саратовской области неадекватный пациент укусил фельдшера скорой помощи

Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото

Полиция в Саратовской области проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи, которого пациент в неадекватном состоянии укусил за палец при оказании помощи, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.

“В Балаково по факту возможного причинения телесных повреждений медицинскому работнику полицейскими проводится проверка. По предварительным данным, сегодня в 5.30 (4.30 мск) возле одного из увеселительных заведений на улице Менделеева города Балаково мужчина 1998 года рождения, находясь в неадекватном состоянии, во время оказания ему медицинской помощи укусил за палец фельдшера бригады скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства”, – говорится в сообщении.

Это второй с начала года случай нападения на медиков “скорой” в Саратовской области. Ранее в СК сообщили, что в новогоднюю ночь в квартире дома на улице Тульской в Саратове 59-летний пьяный супруг пациентки начал агрессивно себя вести с медиками, и “из-за неполученного ответа на вопрос пациентки нанес удары в голову одного из фельдшеров”. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ “Побои”.

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