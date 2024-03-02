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В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб человек

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В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб человек

Место ДТП с участием легкового автомобиля в Саратовской области

Водитель автомобиля “Жигули” погиб в автомобиле, загоревшемся после столкновения с фурой на трассе в Саратовской области, сообщило региональное управление ГИБДД в телеграм-канале. «”По предварительным данным, около 17.00 (16.00 мск) вблизи села Малиновка Ртищевского района Саратовской области произошло столкновение большегруза Sitrak под управлением мужчины 1989 года рождения и автомобиля ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1985 года рождения, в результате столкновения произошло возгорание легковушки. Водитель легковушки скончался на месте”, – говорится в сообщении в Telegram-канале.

На фото, опубликованном ведомством, видно, что легковой автомобиль полностью сгорел, а фура после столкновения перекрыла трассу.

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Взято отсюда
Источник

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