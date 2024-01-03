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В селе под Воронежем более ста домов повреждены из-за схода боеприпаса

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В селе под Воронежем более ста домов повреждены из-за схода боеприпаса

Более ста домов получили повреждения в селе Петропавловка Воронежской области в результате аварийного схода боеприпаса с военного самолета, сообщил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов. «”В поселке проживает 579 человек в 303 домах. Происшествие затронуло более 100 домов. Восемь домов полностью разрушены, десятки – повреждены. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 – остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат “Коротоякский””, – говорится в сообщении.

Отмечается, что девять наиболее поврежденных домов отстроят заново.

Кроме того, в поселке повреждены школа, Дом культуры и здание местной администрации. После проведения экспертизы власти, если это будет допустимо, восстановят кровлю и поменяют окна.«”В селе продолжится подомовой обход для восстановления утраченных документов и получения согласий на снос разрушенных и возведение новых объектов”, – заключили в пресс-службе области.

Радио Sputnik сообщало о пострадавших при сходе боеприпаса в Воронежской области.

Взято отсюда.

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