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В сети раскритиковали звезду «Уральских пельменей» за фото без штанов: «Поддержка Ивлеевой?»

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Актриса Илана Юрьева снялась без брюк для создания новогоднего настроения

В сети раскритиковали звезду «Уральских пельменей» за фото без штанов: «Поддержка Ивлеевой?»

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева снялась возле новогодней елки в одном свитере. Актриса поделилась кадрами в личном блоге, сопроводив пост юмористическим комментарием.

«Без штанов, но с елкой. Всем новогоднего настроения, а то как-то в этом году с ним туго», — отшутилась артистка.

Однако в сети не разделили чувство юмора Юрьевой и раскритиковали ее за снимки: «Это что? Показать больше нечего? Тренд или поддержка Ивлеевой?», «Слабо штаны надеть?», «Голая вечеринка?», «В последнее время у всех из шоу-бизнеса какой-то пунктик без штанов показываться», «Ну зачем вам это?», «Без штанов сейчас опасно», «Ноги красивые, конечно, но не нужен вам такой контент».

Звезда не стала отвечать на негативные комментарии, отметив, что не в первый раз сталкивается с хейтерами.

Скандальная вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, поддержку которой приписывают Юрьевой, под названием «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили, в частности, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio (Николай Васильев), многие из них уже публично извинились за участие в «тусовке». Подробнее о том, чем обернулась «голая» вечеринка для ее гостей, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны основания для лишения Киркорова звания за «голую» вечеринку.

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