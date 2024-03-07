В Сети стала доступна карта всех строящихся объектов в Москве

На портале “СтроимПросто” стала доступна карта всех строящихся объектов в Москве, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, на карте можно узнать адреса строящихся объектов Москвы, их технико-экономические параметры, сроки и статус строительства.

На карте размещены не только жилые дома, но и офисные и спортивно-рекреационные здания, гостиницы, говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал “Москва 24”, сервис разработали специалисты ГБУ “Мосстройинформ”. С помощью него по каждому возводимому в Москве объекту можно узнать, в частности, уникальный идентификационный номер, кадастровый номер участка, источник финансирования, а также ознакомиться с градостроительной документацией.

Радио Sputnik также рассказало о строительстве “умного квартала”.

Взято отсюда.