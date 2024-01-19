В Севастополе автомобиль упал в котлован

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Машина опрокинулась в котлован на одной из улиц Севастополя, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города. «”ДТП на ул. Индустриальная с опрокидыванием автомобиля в котлован”, – говорится в сообщении.

Предварительно, 31-летний водитель потерял контроль над управлением “Мерседес-Бенц”, машина въехала в бетонный блок ограждением и упала в котлован на участке дорожных работ.

Пострадавших в ДТП нет. Полицией начата проверка. Признаков опьянения у водителя не установлено.

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