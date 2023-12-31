В Севастополе объявлена воздушная тревога, закрыт проезд по Крымскому мосту

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.«

"Внимание! Воздушная тревога", – написал в Telegram-канале губернатор.

Позднее Развожаев уточнил, что в районе внутреннего рейда, Южной и Камышовой бухт используются табельные средства аэрозольной маскировки, поэтому горожане могут заметить дым.

Губернатор пояснил, что это не представляет опасности для здоровья горожан, и попросил доверять информации только из официальных источников.

Одновременно с этим стало известно, что временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено. Причины остановки движения не уточняются.

Радио Sputnik сообщало, что российские спецслужбы вычислили всех, кто выложил в Сеть видео ударов ВСУ по Крыму.

Взято отсюда.