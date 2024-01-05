В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу

Комплекс ПВО С-400 “Триумф” в Севастополе. Архивное фото

Объявленная в третий раз день воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Воздушную тревогу в городе объявляли в 11.18, 12.36 и 14.57 по мск.

“Отбой воздушной тревоги!” – написал Развожаев.

Третья тревога продлилась 13 минут.

При этом губернатор сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты — это использование военными табельных средств маскировки.

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