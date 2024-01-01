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В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах

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В Севастополе призвали не находиться на открытых пространствах

Севастополь. Архивное фото

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал жителей не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь без необходимости, объяснив это тем, что украинские боевики “могут и, скорее всего, будут” пытаться атаковать город.

“Уважаемые севастопольцы, думаю, вы понимаете, что в эту ночь и в ближайшие дни укронацисты могут и, скорее всего, будут предпринимать попытки атаки на Севастополь и устраивать различные провокации, в том числе и информационные. В эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах”, – написал он.

Губернатор также напомнил о запрете на использование пиротехники.

новости Локтевский
Взято отсюда
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