В Севастополе прозвучала сирена воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сирена воздушной тревоги сработала в 11:18 мск. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.«

"Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт – это военные используют табельные средства маскировки", – уточнил Развожаев.

Одновременно оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крыымскому мосту сообщил о временном перекрытии движения автотранспорта.

В четверг Развожаев заявил, что Севастополь подвергся одной из самых массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время.

Накануне радио Sputnik сообщило, что в городе упала и не взорвалась одна из выпущенных ВСУ ракет.

Взято отсюда.