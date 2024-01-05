В Севастополе второй раз за сутки объявлена воздушная тревога

Вид на Севастопольскую бухту

В Севастополе второй раз за сутки сработала сирена воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.«

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в Telegram-канале.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 12:36 мск. В связи с этим в городе повторно прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.

Воздушную тревогу в регионе объявляли в пятницу утром, она продлилась около 25 минут.

Во время тревоги в Севастополе военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт.

В четверг Развожаев заявил, что Севастополь подвергся одной из самых массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время.

Накануне радио Sputnik также сообщало об уничтожении средствами ПВО беспилотника ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Взято отсюда.