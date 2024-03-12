В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников

Бездомная собака. Архивное фото

Прокуратура Северной Осетии проводит проверку по факту нападения бродячих собак на двух школьников возле учебного учреждения в селе Кизляр Моздокского района.

По данным ведомства, во вторник около 7.30 и 10.55 мск “на территории образовательного учреждения бродячие собаки напали на учащихся 2016 и 2011 годов рождения”. Отмечается, что “один несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение с множественными укушенными ранами конечностей”.

“Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания организована проверка по факту нападения бродячих собак на учащихся МБОУ СОШ 2 села Кизляр, Моздокского района”, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как добавили в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности образовательного учреждения по обеспечению безопасных условий пребывания несовершеннолетних, а также деятельности органов местного самоуправления по контролю обращения с животными без владельцев.

новости горняк

Взято отсюда

Источник