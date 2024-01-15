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В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта

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В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта

Сотрудники полиции . Архивное фото

Полицейские Северной Осетии изъяли у местного жителя 3 тысячи литров нелицензированного спирта, который мужчина намеревался продать, сообщает пресс-служба МВД по республике. «”Фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействию коррупции – ред.) МВД по РСО – Алания по оперативной информации при продаже 600 пятилитровых бутылок этилового спирта, на который у него не было документов, подтверждающих легальность происхождения”, – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, мужчина привез покупателю нелицензированный товар на грузовой машине. «”Полицейские изъяли у подозреваемого 3 тысячи литров нелегальной продукции общей стоимостью свыше 190 тысяч рублей и передали представителям Росалкогольрегулирования на ответственное досудебное хранение”, – уточнили в ведомстве.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. На время его расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

новости Алтайский
Взято отсюда
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