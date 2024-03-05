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В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

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В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

Лампочки. Архивное фото

Шесть населенных пунктов Шебекинского округа остались без света после обстрела со стороны Украины хутора Мухин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 6 населенных пунктов: хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сел – Вознесеновка и Нежеголь”, – написал Гладков.

Губернатор уточнил, что к ликвидации последствий оперативные и аварийные службы смогут приступить после согласования с министерством обороны РФ.

Хутор Мухин расположен в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

Горняк22
Взято отсюда
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