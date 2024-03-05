В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

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Шесть населенных пунктов Шебекинского округа остались без света после обстрела со стороны Украины хутора Мухин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 6 населенных пунктов: хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сел – Вознесеновка и Нежеголь”, – написал Гладков.

Губернатор уточнил, что к ликвидации последствий оперативные и аварийные службы смогут приступить после согласования с министерством обороны РФ.

Хутор Мухин расположен в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

Горняк22

Взято отсюда

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