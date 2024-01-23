В школе под Омском на ученика упала штукатурка

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Следователи начали проверку после того, как учащийся школы под Омском получил травму из-за упавшей на него штукатурки, рассказали в пресс-службе областного управления СК России.

Инцидент произошел 22 января в средней школе поселка Красный Яр Любинского района Омской области.

“На перемене в школьном коридоре на 9-летнего мальчика с потолка упала штукатурка, в результате чего школьник получил ссадины и ушиб спины. После уроков мальчик был осмотрен врачами, ему оказана медпомощь”, – пояснили в пресс-службе.

Следователи проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.

город Горняк

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