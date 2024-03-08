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В Швеции развенчали западный миф о конфликте на Украине

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Экс-главком ВС Швеции Хедерстедт: Украина не может решить конфликт военным путем

В Швеции развенчали западный миф о конфликте на Украине

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Йохан Хедерстедт в интервью Svenska Dagbladet развенчал западный миф о том, что Украина сможет разрешить конфликт вооруженным путем, если союзники увеличат поставки вооружений.

«Я не вижу военного решения конфликта. Есть миф, будто бы увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев», — уточнил офицер.

Экс-главком Швеции отметил, что российский военно-промышленный комплекс развивается мощными темпами, поэтому соперничать с ним Украина не сможет, даже если Запад будет давать в три раза больше вооружений.

Хедерстедт добавил, что Киеву потребовалось бы огромное количество систем вооружения дальнего действия, бронетехники, средств разминирования, а также государству необходимо мобилизовать до 500 тысяч человек для участия в боевых действиях.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США проявляют все большее недовольство военной стратегией президента Украины Владимира Зеленского после отступления Вооруженных сил республики (ВСУ) из Авдеевки. В Киеве, в свою очередь, обвиняют Вашингтон в недостаточных поставках вооружений.

Взято
отсюда

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