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В “Сириусе” к Всемирному фестивалю молодежи заработает свой “аэропорт”

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В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи заработает свой "аэропорт"

Экспозиция международного аэропорта будет открыта на территории Парка науки и искусств “Сириус” к Всемирному фестивалю молодежи, передает корреспондент РИА Новости.

Он отметил, что имитация аэропорта начинается с установленной перед Парком науки и искусств зоны досмотра и продолжается внутри здания, где есть зал ожидания, табло и четыре терминала: “Знание”, “Образование”, “Технологии”, а также “Семья”.

Общая площадь авиагавани со 112 экспозиционных пространствами составит 25 тысяч квадратных метров, здесь же будет презентован макет российского самолета МС-21.«

"Мы понимали, что мы должны удивлять: поняли, что аэропорт – это такое пространство, которое, во-первых, понятно без перевода, где бы ты ни был… Аэропорт – это еще такая классная метафора стремительного взлета. В России сегодня создано все, чтобы молодой человек получил возможность стремительного взлета в карьере, образовании, других сферах жизни", – рассказал журналистам советник главы Росмолодежи федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков в рамках пресс-тура в "Сириусе".

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус”.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

Радио Sputnik ранее писало, что на Всемирном фестивале молодежи в “Сириусе” выступят более 100 лекторов.

Взято отсюда.

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