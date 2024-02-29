В “Сириусе” перед Всемирным фестивалем молодежи открыта экзотическая аллея

В “Сириусе” в рамках Всемирного фестиваля молодежи открыли новую пешеходную аллею, на которой высажены десятки экзотических растений, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, аллея соединяет Олимпийский парк и Имеретинскую набережную, там созданы велодорожки и зоны отдыха.

Над созданием экзотической зоны к Всемирному фестивалю молодежи специалисты работали с конца прошлого года. На аллее представлены декоративные растения, включая крупномеры –кипарисы, итальянская пиния, пальмы “Вашингтония”.

По словам главы федеральной территории “Сириус” Дмитрия Плишкина, название аллеи пока не выбрали, и, скорее всего, его будут подбирать совместно с жителями, но она точно станет наследием фестиваля.«”Аллея соединяет два важных маршрута, аллея широкая, аллея красивая, аллея функциональная. <…> Она соответствует всем современным стандартам комфортной городской среды, поэтому это наследие фестиваля. Хотим, чтобы те, кто приехали к нам из других регионов страны, и гости из других стран, видели, что мы бережно относимся к олимпийскому наследию, мы его развиваем, создаем объекты, делаем все возможное для развития талантов нашей страны”, – приводит РИА Новости слова Плишкина.

Мероприятие пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина, будут задействованы все объекты Олимпиады-2014. Организатором выступает Росмолодежь.

РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.

Ранее радио Sputnik писало, что на Всемирном фестивале молодежи в “Сириусе” выступят более 100 лекторов.

Взято отсюда.