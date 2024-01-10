В Смоленске будут судить организатора и членов банды из 90-х

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото

Суд рассмотрит дела организатора и восьми участников смоленской банды, действовавшей с 1990 года, на счету которой среди прочего гибель высокопоставленного военнослужащего, расследование уже завершено, сообщило следственное управление СК РФ по Смоленской области в Telegram.«

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и членов банды", — говорится в сообщении.

По делу проходят главный организатор и восемь членов банды, обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных более 20 лет назад. Два участника банды, в том числе второй организатор, к моменту возбуждения уголовного дела уже скончались.

Фигуранты дела, в отношении которых расследование завершено, в зависимости от своей роли, обвиняются в создании и участии в банде, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и боеприпасов и вымогательстве.

По версии следствия, двое мужчин не позднее 1990 года создали в Смоленской области банду. В 2001 году в Промышленном районе Смоленска ее члены совершили покушение на местного криминального авторитета, стреляя, они убили незнакомых им мужчину и женщину.

По данным СУ СК, в октябре 2004 года члены банды спланировали убийство лидера противоборствующей преступной группы. В обстрелянном ими автомобиле этого человека не оказалось, но погибли трое случайных людей, среди них был заместитель командующего 37-й воздушной армии Верховного Главного командования генерал-майор Константин Дементьев.

По версии следствия, летом 2006 года из-за передела сфер влияния члены банды убили в Смоленске активного участника другой преступной группировки. Кроме того, они занимались вымогательством денег у индивидуальных предпринимателей, а также незаконно приобретали, хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы.

“Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

В отношении других членов банды уголовное дело выделено в отдельное производство, часть обвиняемых объявлена в международный розыск, трое задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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