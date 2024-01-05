В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров

Пожар на мебельном складе в Сочи

Возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пожар произошел на улице Тимирязева, первые подразделения направились на место происшествия в 13.43 (совпадает с мск). «”В 13.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 100 м2″, – говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекаются 16 спасателей, используется пять единиц техники.

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