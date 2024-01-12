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В Сочи из-за непогоды закрыты горнолыжные трассы

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В Сочи из-за непогоды закрыты горнолыжные трассы

На курортах Сочи из-за неблагоприятных погодных условий закрыты горнолыжные трассы, сообщает “Кубань 24”.

В частности, на горнолыжном курорте “Роза Хутор” из-за снегопада видимость не превышает 100 метров, говорится в сообщении. На курорте “Газпром Поляна” также проинформировали о закрытии трасс в связи с риском схода лавин.«”В связи с повышением лавинной опасности на Альпике закрываем 11-ю трассу с 9:30, трассы 10 и 12 с 12:00″, – говорится в Telegram-канале курорта.

Согласно прогнозу синоптиков, с 12 по 14 января в Сочи пройдет дождь, переходящий в снег, ночью похолодает до семи градусов мороза.

Радио Sputnik сообщало, что в Сочи мужчину унесло сильным течением реки.

Взято отсюда.

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