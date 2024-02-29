В Сочи подготовили десятки мероприятий к фестивалю молодежи

Более 50 праздничных мероприятий подготовлено в Сочи к Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет на федеральной территории “Сириус”, сообщила городская администрация.«”В Сочи к Всемирному фестивалю молодежи подготовлено свыше 50 праздничных мероприятий… Основной площадкой с 1 по 7 марта станет территория Южного мола, где запланирована насыщенная культурная программа с выступлением городских коллективов, театрализованным представлением, анимационными программами. 1 марта состоится фестиваль уличных культур, 7 марта состоится торжественная программа, приуроченная к празднованию десятилетия открытия Паралимпийских игр в Сочи и проведению Всемирного фестиваля молодежи”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах курорта. В кинотеатрах покажут тематические видеоролики и фильмы. В программу вошли масштабные мероприятия в образовательных организациях, домах культуры. Планируется проведение акций, спортивных мероприятий, выставок и конкурсов, приуроченных к фестивалю, а также работа точек активности.

В аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера гостей встречают 150 волонтеров. На каждом транспортном узле развернута тематическая площадка, украшенная логотипом фестиваля, где выступают лучшие творческие коллективы Сочи.«”В горном кластере Сочи в рамках XII Спартакиады учащихся проходят соревнования по биатлону, бобслею и лыжным гонкам. В этнопарке “Моя Россия” проходят экскурсии в интерактивном формате – шоу-экскурсии, игровые программы, творческие мастер-классы и постановочные выступления”, – рассказали в администрации.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина, будут задействованы все объекты Олимпиады-2014. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.

РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.

В четверг вечером радио Sputnik сообщило об открытии в “Сириусе” в преддверии Всемирного фестиваля молодежи аллеи с экзотическими растениями.

Взято отсюда.