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В Сочи поженились две пары участников Всемирного фестиваля молодежи

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В Сочи поженились две пары участников Всемирного фестиваля молодежи

Сразу две пары, которые участвуют во Всемирном фестивале молодежи, заключили брак, торжественная церемония прошла в Адлерском ЗАГСе, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.«”Елена Лиджикова и Алдар Шоволдаев из Калмыкии и Виктория Иванова и Савелий Тарасов из Уральского федерального округа – заключили брак… Праздновать свадьбу молодые семьи запланировали вместе с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на территории его проведения в Олимпийском парке “Сириуса””, – говорится в сообщении.

Для молодоженов организовали обрядовую русскую церемонию со свадебной каруселью, песнями и караваем, а от имени главы города Алексея Копайгородского молодым семьям подарили сертификаты на отдых в Сочи предстоящим летом, говорится на сайте администрации города.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Ранее радио Sputnik рассказало, как представители Китая исполнили “Катюшу” на Всемирном фестивале молодежи.

Взято отсюда.

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