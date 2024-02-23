В Сочи проводят проверку из-за видео с истязательством совы

Мужчина с совой, привязанной веревкой за лапу, в Сочи

Полиция проведёт проверку по факту издевательств над совой в горах Сочи, которую мужчина привязал верёвкой за лапу и треплет как игрушку, сообщает УВД по городу.

В пятницу в Telegram-канале “ЧП Сочи” было опубликовано видео, как мужчина днем ходит вдоль дороги среди других прохожих, держа в руке длинную палку, к которой за лапу привязана маленькая сова. Несколько раз на видео птица пытается улететь, машет крыльями, но человек тянет её за верёвку как игрушку и треплет из стороны в сторону. Автор видео комментирует, что “сову бедную мучают, жесть. Бедная сова”.

“Сообщение по данному факту зарегистрировано в пункте полиции поселка Красная Поляна. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке”, – говорится в сообщении.

город Горняк

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