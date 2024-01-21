В Сочи восстановили движение по дороге к курорту “Роза Хутор”

Поселок “Роза Хутор”. Архивное фото

Дорога в районе культурно-этнографического центра “Моя Россия”, принадлежащего курорту “Роза Хутор” в Сочи, открыта после сошедшего оползня, движение транспорта осуществляется по обеим полосам, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что около курорта “Роза Хутор” сошел оползень, движение перекрыли. Позже в городской мэрии рассказали, что оползень сошел дальше курорта “Роза Хутор”, рабочие сразу приступили к расчистке дороги, одну полосу движения для автомобилей открыли. «”В 18.10 от дежурного ГУП КК “Дагомысское ДРСУ” получена информация: дорога в районе культурно-этнографического центра “Моя Россия” открыта для движения транспорта, движение осуществляется по обеим полосам дороги”, – сказали в мэрии.

Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. Как уточнили в краевом главке МЧС России, силы спасателей на место ЧП не привлекались.

В субботу в мэрии курорта предупреждали, что в горной местности пройдут сильные осадки. Дожди также идут с утра в прибрежной части центрального Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

город Горняк

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