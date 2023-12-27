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В Сочи утвердили генеральный план развития курорта до 2044 года

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В Сочи утвердили генеральный план развития курорта до 2044 года

Городское собрание Сочи утвердило генплан развития курорта до 2044 года, сообщил мэр Алексей Копайгородский.

По его словам, документ прошел согласование в пяти краевых и 17 федеральных министерствах и ведомствах.«

"При разработке плана учли все нацпроекты и государственные программы развития Сочи, а также все зоны потенциальных подтоплений и оползней. В нем приняли меры по ограничению жилищного строительства, определи участки под новые соцобъекты, стратегии развития инженерных и транспортных сетей, а также защиты береговой полосы и зеленого каркаса", – заявил мэр.

Копайгородский подчеркнул, что генплан учитывает шесть тысяч предложений жителей курорта по развитию инфраструктуры микрорайонов и отдаленных поселений, добавляет портал “Кубань 24”.

Радио Sputnik также сообщало, что во всех районах Сочи установили электрозарядные станции.

Взято отсюда.

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