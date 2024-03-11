В Совфеде предложили открыть торговую площадку на портале “Госуслуги”

На портале “Госуслуги” может появиться государственный маркетплейс для российских товаров, пишет “Парламентская газета”.

С инициативой выступил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

По его мнению, если на портале добавить опцию, позволяющую предлагать и покупать товары, государство получит комиссионные, производители – доступ к потребителям без посредников, а покупатели – возможность сэкономить на товарах, имеющих необходимые сертификаты.«”Ведь сегодня маркетплейс – это, по сути, доска объявлений, где поставщики размещают свою информацию о продукции. Почему бы для этих целей не использовать “Госуслуги”? Это будет удобно”, – отметил сенатор в интервью изданию.

Он считает, что подобная площадка будет работать.«

"А где выгоднее покупать – пусть решает сам потребитель. Хочешь – покупай на коммерческом маркетплейсе, а хочешь – ищи сертифицированные товары с гарантированным качеством на государственном сервисе", – высказал мнение Абрамов.

Радио Sputnik также сообщало, что у сотрудников маркетплейсов могут появиться профсоюзы.

Взято отсюда.